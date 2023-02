“Coppa Italia | Roma-Cremonese 0-0 | Tahirovic Sfiora il Gol | Primapagina”

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Laè pronta a tornare a brillare all’Olimpico dopo ben sei anni! La squadra giallorossa ha l’opportunità di qualificarsi per la prima volta nella storia dellaalle semifinali, affrontando questa sera la. La sfida inizierà alle 21. IL PERCORSO – I giallorossi sono arrivati a questo quarto di finale dopo aver vinto agli ottavi contro il Genoa grazie a un gol di Dybala. Dall’altra parte, il tecnico Ballardini cerca un’altra impresa dopo quella del Maradona di Napoli, dove ha portato i partenopei ai supplementari e li ha sconfitti per 3-2 (l’unica squadra a riuscirci assieme all’Inter, in questa stagione). Prima di arrivare a questo punto, i grigiorossi avevano eliminato nei precedenti turni la Ternana e il Modena. LE FORMAZIONI UFFICIALI: Rui Patricio; Ibanez, Kumbulla, ...

Si chiude il mercoledì dei quarti di finale dellacon la sfida tra la Roma e la sorpresa CremoneseDopo aver clamorosamente eliminato il Napoli di Luciano Spalletti, ai rigori, agli ottavi di finale, la Cremonese fa visita alla Roma per i ...Roma, Psg e Barcellona in campo: tra, Ligue 1 e Liga scendono in campo tre big. Le formazioni ufficiali e i nostri pronostici Sarà un bel mercoledì sera per gli appassionati di calcio, visto che in campo ci vanno la Roma , ...

Coppa Italia, Fiorentina-Torino: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Coppa Italia: Jovic-Ikoné, e la Fiorentina vola in semifinale Agenzia ANSA

Coppa Italia, la Fiorentina stende il Torino e vola in semifinale AreaNapoli.it

Coppa Italia, ROMA-CREMONESE 0-0: segui in tempo reale. Al via il match (FOTO e VIDEO) LAROMA24

Coppa Italia, Roma-Cremonese: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming Calciomercato.com

Nel secondo dei quarti di finale in gara unica della Coppa Italia 2022-2023 di calcio, la Fiorentina vince in casa contro il Torino per 2-1 e va in semifinale, dove affronterà, in un doppio confronto, ...FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina conquista le semifinali di Coppa Italia per il secondo anno consecutivo battendo per 2-1 il Torino grazie alle reti di Jovic e Ikonè con i granata cui non è bastata ...