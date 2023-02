Coppa Italia | Roma-Cremonese 0-0 LIVE | è iniziato il quarto di finale

Un problema ai flessori lo ha messo fuori causa per i quarti di finale dicontro la Lazio e Allegri ha parlato della necessità di attendere 2 - 3 mesi per rivederlo in perfetta forma. ...Commenta per primo Antonin Barak , centrocampista della Fiorentina , ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il successo per 2 - 1 sul Torino in: 'Abbiamo fatto molto bene, queste partite sono secche e vanno vinte. Non conta la prestazione, siamo stati bravi. Peccato per il gol subito ma siamo contenti di essere in semifinale'. ' ...

Al termine della sfida tra Fiorentina e Torino, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, il tecnico granata Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di Torino Channel per commentare la partita. Di ...Josè Mourinho molla la Roma e si dedica totalmente alla mondo della televisione No, ma per una serata potrebbe accadere. Il tecnico giallorosso è totalmente impegnato tra il ...