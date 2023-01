Coppa Italia | Inter-Atalanta 1-0 Inzaghi in semifinale

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Continua la marcia dell'in. La squadra dicentra la qualificazione alle semifinali battendo a San Siro l'. I nerazzurri fanno la partita e vanno vicini al gol con Calhanoglu che colpisce il palo. Sul finire di tempo chance per Zapata che manda alto di testa.Nella ripresa l'accelera e trova il vantaggio con un sinistro di Darmian. L'prova il forcing finale ma il pari non arriva. Nerazzurri contro Juve o Lazio. Programma quarti di finale: martedì 31 gennaio ore 21:(Canale 5) mercoledì 1 febbraio ore 18: Fiorentina-Torino (1) mercoledì 1 febbraio ore 21: Roma-Cremonese (Canale 5) giovedì 2 febbraio ore 21: Juventus-Lazio (Canale 5)

Il tecnico dell' Inter Simone Inzaghi si gode la vittoria ai quarti di finale dicontro l' Atalanta e la qualificazione in semifinale. Ai nerazzurri è bastata una rete di Darmian nella ripresa per avere la meglio dei bergamaschi. Il mister piacentino ai microfoni di ...Le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, dopo la vittoria incontro l'Atalanta. I dettagli Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo la vittoria contro l'Atalanta in. PAROLE - "Ci tenevamo ...

