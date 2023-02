Coppa Italia | Fiorentina-Torino 2-1 | viola in semifinale

Commenta per primo Antonin Barak , centrocampista della Fiorentina , ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il successo per 2 - 1 sul Torino in: 'Abbiamo fatto molto bene, queste partite sono secche e vanno vinte. Non conta la prestazione, siamo stati bravi. Peccato per il gol subito ma siamo contenti di essere in semifinale'. ' ...Il centrocampista olandese è infatti stato convocato da José Mourinho per i quarti di finale dicontro la Cremonese. ...

Ai microfoni di Mediaset il dirigente della Cremonese ha presentato la sfida di oggi all'Olimpico Fra poco Cremonese e Roma si sfidano sul campo dell'Olimpico per i quarti di finale di Coppa Italia. Con qualche brivido di troppo, la Fiorentina accede alla semifinale di Coppa Italia! Una partita giocata bene dalla squadra di Italiano che riesce a sbloccarla solo nel secondo tempo grazie ad un bel.