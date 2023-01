Coppa Italia | Darmian manda in semifinale l' Inter | 1 - 0 all' Atalanta - Sport - Calcio - quotidiano net

La squadra di Simone Inzaghi, battendo l'Atalanta, non solo ha guadagnato il pass per la semifinale dicontro la vincente fra Juventus e Lazio, ma si è confermata squadra forte, quadrata,...Basta un gol di Darmian per raggiungere la semifinale di: l' Inter ora aspetta la vincente di Juventus - Lazio, e si prepara al derby di domenica sera. I nerazzurri padroni di casa hanno vinto con merito, rischiando in poche occasioni: i ...

Il match promette scintille e le potenzialità per uno spettacolo degno di un quarto di finale ci sono tutte. Inter e Atalanta si affrontano a San Siro in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia ...L' Inter è la prima semifinalista di Coppa Italia. I nerazzurri allenati da Simone Inzaghi hanno battuto l' Atalanta 1-0 conquistando il pass per il turno successivo, dove affronteranno la vincente di ...