Conte sarà sottoposto a un intervento chirurgico alla cistifellea

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)è stato ricoverato per un operazione, ne ha dato notizia il Tottenham che in un comunicato ha fatto gli auguri di pronta guarigione al tecnico italiano: “Antonio recentemente si è sentito male, accusando forti dolori addominali. In seguito a una diagnosi di colecistite, oggi verràadper l’asportazione della. Ritornerà dopo un periodo di recupero. Tutti al club gli augurano una pronta guarigione.” Sono stati gli stessi medici del Tottenham a individuare il problema. Si tratta di una colecistite che provocava all’allenatore forti dolori addominali da alcuni giorni. Fino a Sabato nulla poteva far pensare al problema di Antonio, in ...

in panchina a San Siro contro il Milan . Malore per: operazione chirurgica per l'ex Ct . Dolori addominali via via più forti per l'ex Ct della nazionale azzurra, che in carriera ha ...L'allenatore del Tottenham Antoniooperato a Londra a un intervento chirurgico urgente per rimuovere al cistifellea. Lo comunica lo stesso club inglese in una nota: "Antonioha di recente lamentato forti dolori ...

Antonio Conte sarà operato oggi per colecistite Tag24

Tottenham, problemi di salute per Conte: sarà operato in giornata Sportitalia

Tottenham, Antonio Conte sarà operato in giornata: gli verrà asportata la cistifellea TUTTO mercato WEB

Paolo Conte tra ospiti Musart a Firenze Agenzia ANSA