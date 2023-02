Consiglio Atlantico Finlandia | “Adesione alla Nato entro luglio”

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il traguardo è l'estate: a Helsinki si "spera" di entrare nellaprima del prossimo vertice dell'Alleanza Atlantica, anche se esistono fattori di "fondamentale importanza" come la Turchia o l'Ungheria che non hanno ancora dato luce verde, e rimane il proposito iniziale e fondamentale di aderire "mano nella mano" con la Svezia. A spiegarlo in un'intervista video ad askanews Terhi Suominen, la Segretaria generale deldi(ACF), organizzazione indipendente ma chiave in questo momento storico per Helsinki. "Io spero che sia prima del prossimo verticeche si terrà a Vilnius nel2023 (11 e 12, ndr). Ci sono ovviamente punti interrogativi e speculazioni sull'eventualità che laentri insieme o no ...

È 'da vedere quali saranno' i 'passi di ritorsione' preannunciati da Mosca 'quando la Finlandia entrerà a far parte della Nato'. Così la segretaria generale del Consiglio Atlantico di Finlandia (Acf) Terhi Suominen in una video intervista con askanews. 'La Russia ha già detto molto chiaramente, e molte volte che sarà costretta a compiere 'passi di ritorsione'

