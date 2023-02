Consigli fantacalcio 2022 2023 | i migliori centrocampisti da prendere all’asta

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) La sosta del Mondiale è terminata e la Serie A è ripartita. Così, la redazione di 11contro11 si prepara a daresui 5dainvernale del. La mediana è un reparto da non sottovalutare, tenendo conto che quando gli attaccanti hanno una giornata no possono arrivare bonus importanti da questa zona di campo. Seguono allora isui 5dadeldaSzymon Zurkowski: il polacco è il colpo all’occhiello del mercato dello Spezia. Mezzala molto ...

E, no, non ci siamo dimenticati di Florian Thauvin all'Udinese , un ottimo acquisto per questoinvernale. Alcunidirettamente dalla lista delper il mercato di ...SASSUOLO (4 - 3 - 3):6, Marchizza 6 (dal 1 st Kyriakopoulos 6), Erlic 5.5, Tressoldi 6.5,... CRONACA DELLA PARTITAREPORT Reti: al 18 Defrel, al 21 Frattesi, al 23 Giroud, al 29 ...

Fantacalcio, 5 attaccanti da svincolare all'asta di riparazione Fantacalcio ®

Calciomercato - Gli aggiornamenti su tutte le ultime trattative Fantacalcio ®

Fantacalcio® - La Guida per l'asta perfetta 22/23 completamente aggiornata dopo il mercato invernale Fantacalcio ®

Fantacalcio, 5 difensori da svincolare all'asta di riparazione Fantacalcio ®

Milan, scossa Ibrahimovic: lo svedese punta il Torino Fantacalcio ®

Il ruolo di Solbakken Gli appassionati di calcio e Fantacalcio hanno avuto modo di visionarlo durante le gare contro la Roma. Un giocatore capace di ricoprire più ruoli sul fronte offensivo. In ogni ...Radonjic Torino – Dopo la decisione dell’Inter di non convocare Milan Skriniar per la Coppa Italia, anche in casa Torino ci sarà un escluso di lusso in vista della sfida di questa sera, quando la squa ...