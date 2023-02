Congo Il Papa condanna “in nome di Dio” stupri e massacri Poi ricorda l’ambasciatore Attanasio

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Kinshasa – “I miei genitori uccisi a colpi di machete”. “Mi hanno rapita e violentata in continuazione. Ci hanno costretto a mangiare carne umana”. Sono storie di dolore, a tratti raccapriccianti quelle presentate aFrancesco che, nella Nunziatura Apostolica di Kinshasa incontra le vittime delle violenze nell’est della Repubblica Democratica del, dove è in corso il suo 40mo Viaggio Apostolico. Un viaggio che inizialmente prevedeva una tappa anche in quei territori, nello specifico a Goma, nelle zone di Butembo-Beni di Goma, Bunia, di Bukavu e Uvira (la stessa area dove due anni fa fu uccisoitaliano Luca). Le persone che vivevano lì raccontano al Pontefice il loro dolore, il loro strazio per aver visto la dignità umana calpestata. Ci sono stati bambini che hanno visto i propri ...