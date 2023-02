Confindustria Benevento | sezione ambiente | + 30% di iscritti nell’ultimo trimestre | Merito delle nostre iniziative anti burocrazia

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) “Le azioni messe in campo dalladisi riflettono in una crescita di consensi da parteimprese del territorio che operano nel settore ambientale ed estrattivo, con un incremento di circa il 30% del numero di”. E’ quanto si legge in una nota diramata da.Unapriorità del Presidente diGiuseppe Pancione sin dal primo giorno della sua nomina è stata lo snellimento dei procedimenti amministrativi: una battaglia che riguarda in modo trasversale ogni attività imprenditoriale e rispetto alla qualeha assunto il ruolo di capofila tra i territori ...