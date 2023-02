(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Luca Pattavina, ricercatore Infn ai Laboratori del Gran Sasso, ha ricevuto 2,7 milioni di fondi Erc per il progetto Res-Nova, un rivelatore di neutrini da supernove che sarà costruito con ilpuro ritrovato a bordo di una nave romana, affondata in Sardegna 2000 anni fa

... Teatro Toniolo Dal 3 al 5 febbraio in scena Anna Foglietta e Paola MinaccioniL'attesa , per ... Leggi la notizia Teatro Momo Domenica 5 febbraio arriva Il tenace soldatino di, un film da ...Ci sono poi dem e Verdi che per quanto siano aperturisti ci vannoi piedi di. A nessuno piace la modifica tout - court della legge elettorale campana e le parole che ricorrono sono '...

"Con il piombo antico dei romani studierò le stelle che esplodono" la Repubblica

Ritirato tagliere Carrefour per presenza di piombo QuiFinanza

Sottosegretario Barbaro "Governo al lavoro su piombo Zone Umide ... BigHunter

"Piombo e cadmio oltre i valori consentiti nel cioccolato fondente. Fare attenzione alle dosi" AgriFoodToday

EPA e DOJ annunciano un accordo con Logan Square per la forn... ESGDATA

Luca Pattavina, ricercatore Infn ai Laboratori del Gran Sasso, ha ricevuto 2,7 milioni di fondi Erc per il progetto Res-Nova, un rivelatore di neutrini da ...Il 21 gennaio scorso, Enrico Letta ha lasciato ufficialmente la carica di segretario nazionale del PD. È stato il decimo segretario in quindici anni di vita del Partito Democratico. Il ciclo si è conc ...