Comunità energetiche rinnovabili | come fare domanda per i finanziamenti regionali

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Fiumicino – “Con la delibera di Giunta dello scorso 11 gennaio, il Comune di Fiumicino ha espresso il proprio impegno nel promuovere con una campagna informativa la nascita delle(CER): associazioni tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali e piccole/medie imprese che decidono di unire le proprie forze con l’obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fontisu scala locale”. Così, in una nota stampa, l’assessora alle Attività produttive Erica Antonelli. “Le CER sono dunque uno strumento efficace per raggiungere l’indipendenza energetica, – spiega Antonelli – ridurre le emissioni di gas serra, ridurre i costi di approvvigionamento e favorire il contrasto alla povertà energetica. La Regione Lazio, per finanziare studi di fattibilità ...