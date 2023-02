Commisso | “Club non in regola come la Juve | i quotidiani si vergognino”

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Lo sfogo diai microfoni di SportMediaset La Fiorentina sconfigge il Torino per 2-1 nella gara del Franchi valida per i quarti di finale … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

... con il marocchino sedotto dal Barcellona per una trattativa da realizzare last minute, poi, infastidito per la mancata cessione da parte deldiha puntato i piedi per l'occasione (...... RoccoIl presidente della Fiorentina , Rocco, ha rilasciato alcune ... Il calcio italiano è malato, ha detto, e casi come quello delbianconero lo confermano: ci sono squadre che ...

Lo sfogo di Commisso: "Il giornale controllato dal padrone del ... Goal.com

Commisso: "In Italia il calcio è malato". Poi cita la Juve Corriere dello Sport

Commisso: “Il calcio italiano è malato. I club non sono in regola e… guarda la Juve” fcinter1908

FIORENTINA, CON COMMISSO 165 MILIONI DALLE CESSIONI Firenze Viola

L’ammutinamento di Amrabat: l’uomo di Commisso voleva andar via. Ora è un caso Fiorentina.it

Il patron della Fiorentina ha parlato in tv dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Torino: "È accaduto quello che avevo detto qualche anno fa" ...Ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset al termine del match tra Fiorentina e Torino di Coppa Italia, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso: " Amrabat Si è fatto male stasera, poveretto. U ...