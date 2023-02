Come L’Union Berlin ha Sfottuto Isco sui Social | Il Video Virale di Lipsia

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)– La sessione invernale di calciomercato è statauna partita di calcio, con una lunga serie di sorprese e colpi di scena. Tra questi, uno dei più clamorosi è stato senza dubbio il mancato trasferimento dial. L’affare sembrava ormai concluso, con lo spagnolo già pronto a superare le visite mediche, ma all’ultimo secondo la squadra tedesca ha dovuto dire di non poter chiudere l’affare. Una notizia che ha fatto scatenare un vero e proprio sfottòda parte dell’account ufficiale deluna squadra che ha trovato il punto di forza nel momento più importante, l’account diha commentato uno dei post delsu Twitter scrivendo: “E ...

Berlino, assicurandosi Juranovic dal Celtic (8,5 mln, si è fatto notare con la Croazia ai Mondiali), ha fatto meglio del Bayern Monaco , che ha speso solo per Sommer (8 mln), il sostituto tra ...Qui pro quo.fosse una formula magica che ha fatto improvvisamente sparire Isco da Berlino. Il giocatore spagnolo aveva un accordo con, era per questo sbarcato in Germania e si era perfino sottoposto ...

Isco, che film. Visite mediche, dedica dei nuovi compagni, ma il passaggio all'Union salta all'ultimo La Gazzetta dello Sport

Bundesliga sfumata per Isco: salta l'accordo con l'Union Berlino Goal.com

L'Union Berlino pubblica l'undici, il Lipsia lo stuzzica: "E Isco". Arriva la risposta per le rime TUTTO mercato WEB

L'Union Valdôtaine alla scelta finale RaiNews