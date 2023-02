Colpo di Scena All’Isola Dei Famosi | Scelto Il Nuovo Opinionista!

Leggi su gossipnews.tv

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Lavori in corso per Ilary Blasi e la sua Isola dei. In attesa di conoscere il nome dei nuovi naufraghi, prende sempre più piede l’ipotesi che a sostituire Nicola Savino nel ruolo di opinionista sarà un noto conduttore Mediaset. Di chi si tratta? Ecco gli ultimi aggiornamenti sull’Isola! Spunta il nome delopinionista dell’Isola deiManca ancora un po’ all’inizio della nuova edizione dell’Isola dei, ma già si sa chi andrà sostituire Nicola Savino nel ruolo di opinionista. Vladimir Luxuria è riconfermatissima in questo ruolo, mentre Savino come sappiamo, ha lasciato Mediaset nei mesi scorsi. Quindi per lui, niente più Isola dei. E’ approdato su TV 8 dove conduce con successo il quiz ‘100% Italia’. Alla luce di questo, in molti si sono chiesti chi siederà accanto a ...