Cody Rhodes | ” Voglio Tom Brady presente a WrestleMania 39?

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) La superstar WWE ed il il vincitore della Royal Rumbleha presenziato oggi a WWE The Bump ed ha lanciato un messaggio al da poco ritirato giocatore di NFL Tomha sottolineato che Tomè il suo giocatore di football preferito e vorrebbe che fosse39. “Prima di arrivare qui questa mattina, ero veramente scioccato di scoprire del ritiro di, non solo scioccato. Il momento arriva per tutti noi. Tommagari deve solo trovare il modo di arrivare a, magari trovare la sua via verso la WWE, per ora Tom, goditi il tuo tempo. Forse c’è un futuro qui.”

Nella puntata di Raw post Royal Rumble ( leggete qui i risultati completi dell'evento)ha ufficialmente sfidato l'Undisputed Universal Champion Roman Reigns per un match a WrestleMania 39 , in programma sabato 1 e domenica 2 aprile, in diretta dal SoFi Stadium di Los Angeles.Uno show ricco di azione e momenti emozionanti che ha visto il rientranteentrare nella Rumble con il numero 30 e garantirsi un match titolato a WrestleMania 39 . Ecco i risultati ...

WWE: Cody Rhodes era il piano di riserva in caso The Rock non fosse disponibile per Wrestlemania Zona Wrestling

Cody Rhodes: "Ecco perché ho lasciato la AEW per la WWE" World Wrestling

WWE: Cody Rhodes in nome del Bullet Club, Too Sweet con gli Young Bucks e ringraziamento per Finn Balor Zona Wrestling

WWE: Cody Rhodes parente di una pornostar Simpatico siparietto nel podcast di Logan Paul *VIDEO* Spazio Wrestling

Cody Rhodes racconta il colloquio con Vince McMahon prima di WWE Hell In A Cell Zona Wrestling

Dopo mesi dal suo ritorno, l'American Nightmare ha rivelato il motivo principale che l'ha riportato alla corte dei McMahon ...Cody Rhodes ha fatto un ritorno trionfale alla Royal Rumble, vincendo l'omonima battle royal a30 uomini, e ha timbrato il cartellino per un match per il titolo mondiale a WrestleMania 39. Cody è anche ...