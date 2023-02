Clara Chia ricoverata | la fidanzata di Piqué ha avuto un crollo nervoso

In ospedale per troppo stress la 23enne che ha causato la rottura tra la popstar e l'ex calciatore E' stata ricoverata d'urgenzaMarti, la 23enne che ha mandato a rotoli la relazione tra Shakira e Gerard Piqué. Solo pochi giorni fa la ragazza e l'ex calciatore avevano ufficializzato il loro amore sui social, con un ...Questa volta, però, a finire sotto i riflettori èMarti, nuova fidanzata dell'ex calciatore. La 23enne, considerata causa della rottura della coppia, sarebbe stata ricoverata in ospedale ...

Shakira-Piqué, la nuova fidanzata Clara Chia Marti ricoverata d'urgenza TGCOM

Piqué, Clara Chia Marti ricoverata in ospedale: cosa sta succedendo Tuttosport

Clara Chia ricoverata per attacchi d'ansia: saranno state le frecciatine di Shakira Vanity Fair Italia

Clara Chia Marti, la fidanzata di Piqué, è stata ricoverata d'urgenza per attacchi d'ansia Cosmopolitan

Ricoverata d’urgenza Clara Chia Marti, la nuova fidanzata di Piqué: attacchi d’ansia dopo le frecciate di Sha… La Stampa

E' finita in ospedale con un ricovero per troppo stress la 23enne che ha causato la rottura tra la popstar e l'ex calciatore del Barcellona.Se tuttavia i due protagonisti sembrano aver risposto abbastanza bene al traumatico divorzio, non è andata nella stessa maniera per Clara Chia Marti, fidanzata 22enne del calciatore che, proprio a ...