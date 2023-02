Civitavecchia | paura all’alba | Fiat Panda si schianta contro la caserma dei pompieri

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)– Insolito risveglio per i Vigili del Fuoco diche questa mattina,, sono stati allertati per intervenire all’indirizzo della propria. Una, infatti, intorno alle 6, si è andata areil muro della struttura di largo di Porta Tarquinia 2. I, con l’equipaggio della squadra 17/A, hanno aiutato il giovane che era alla guida, rimasto illeso, e messo in sicurezza l’auto. Per il giovane solo un grande spavento. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane avrebbe perso illlo dell’auto. Sul posto anche i carabinieri. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su ...