Ciclocross | Mondiali 2023 | i favoriti gara per gara Grande attesa per il duello Van Aert-Van der Poel

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Gli attesissimidisono ormai alle porte. La rassegna iridata ospitata da Hoogerheide, nei Paesi Bassi prenderà il via venerdì 3 febbraio con la staffetta a squadre, primo di sette eventi spalmati sui tre giorni del weekend. Andiamo dunque ad analizzare,per, in ordine di calendario, i possibilinella corsa alle ambite maglie iridate. STAFFETTA A SQUADRE L’Italia si presenta in terra neerlandese come ultima (ed unica) vincitrice di questa prova che prevede lo schieramento di un rappresentante per ognuna delle sei categorie riconosciute dall’UCI. Lo scorso anno fu però unamozzata dall’assenza di Belgio e Paesi Bassi e dalla presenza al via di sole cinque ...