(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Verso il, la UAE Team Emirates prova a calare un altro asso: si tratta del velocista tedesco. Il teutonico, come confermato anche dal media Die Rheinpfalz, ha messo nel mirino l’edizione di quest’anno della “Corsa Rosa”. Dopo un 2022 deludente,, che nel frattempo è impegnato nel Saudi Tour, ha fatto capire di voler tornare a ruggire in un grandemagari conquistando la maglia ciclamino, già ottenuta nel 2019. Nel disegno del, che si terrà dal 6 al 28 maggio, vi sono almeno sei possibili tappe con arrivi dedicate alle ruote veloci. Attenzione però perché in altre frazioni, lo stessopotrebbe...

... in Puglia lo spettacolo di Giorgio Marchesi 'Il fu mattia': dal 24 al 27 gennaio Eventi 23 ...due migranti Cronaca 23 Gen 2023 ResExtensa vola in Arabia Saudita per aprire il tour di, ...... in Puglia lo spettacolo di Giorgio Marchesi 'Il fu mattia': dal 24 al 27 gennaio Eventi 23 ...due migranti Cronaca 23 Gen 2023 ResExtensa vola in Arabia Saudita per aprire il tour di, ...

Ciclismo, Pascal Ackermann vuole essere protagonista al Giro d'Italia 2023 OA Sport

Saudi Tour 2023: la startlist e chi parteciperà. Ci sono Davide Formolo e Jonathan Milan OA Sport

Ciclismo, Challenge Mallorca 2023: la startlist definitiva del Trofeo Calvià. 18 italiani al via OA Sport

Le squadre 2023: Jumbo-Visma Cicloweb.it

La Scott Foil RC del Team DSM 4Actionsport

Verso il Giro d’Italia 2023, la UAE Team Emirates prova a calare un altro asso: si tratta del velocista tedesco Pascal Ackermann. Il teutonico, come confermato anche dal media Die Rheinpfalz, ha messo ...En MARCA Claro te llevamos en vivo lo mejor del ciclismo, te llevamos toda la primera etapa del Saudi Tour, llevada a cabo en Arabia Saudita. La tercera edición de esta prueba ...