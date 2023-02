Chiuso il calciomercato invernale | a Milano oltre mille operatori per la fase finale

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Ilè ufficialmente. L’Hotel Sheraton Milan San Siro ha ospitato, nelle due giornate conclusive dedicate al mercato,persone tradel settore emedia per la tradizionale finestradel, organizzata da Master Group Sport in collaborazione con A.Di.Se – Associazione Italiana Direttori Sportivi. Teatro degli ultimi colpi di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Commenta per primo La parabola di Skriniar, passato nel giro di pochi giorni da 'padrone di Milano' a traditore . Ieri si èil mercato invernale e il difensore slovacco è rimasto all'Inter. In scadenza di contratto a giugno, ha già firmato col PSG, dove si trasferirà a parametro zero al termine di questa stagione. ...Ziyech -.itUna vicenda clamorosa, soprattutto se si pensa alla dimensione delle ... Il mercato in Francia come in Inghilterra si èieri a mezzanotte, ma la questione andrà avanti. ...

La ricorderemo come una delle peggiori sessioni di calciomercato degli ultimi anni. Le big sono state ferme in entrata. Diverse operazioni, invece, sono state chiuse dalle squadre di medio – bassa ...Non solo prima squadra: è stato un finale di Calciomercato movimentato anche per il Responsabile del Settore Giovanile Francesco Palmieri, che ha chiuso molte operazioni sul gong. Vi abbiamo ...