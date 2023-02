Chi l' ha visto | scomparsa la 16enne Arianna La madre | ' Soffre di epilessia | non ha i farmaci con sè'

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) E'da ieri, la, originaria di Palidano, in provincia di Mantova , che dopo essere uscita di casa non è più rientrata. Il caso è stato denunciato nel programma Chi l'ha...

E' scomparsa da ieri, la 16enne Arianna , originaria di Palidano, in provincia di Mantova , che dopo essere uscita di casa non è più rientrata. Il caso è stato denunciato nel programmal'hadove Loredana, la madre di Arianna, ha lanciato un appello disperato: 'Soffre di epilessia , non ha i farmaci con sè'. Leggi anche > Thomas Bricca ucciso, due uomini in caserma: ...Arianna ha solo 16 anni ed è scomparsa martedì 31 gennaio nella provincia di Mantova. La madre ha lanciato un appello in diretta al'hachiedendo che la figlia ritorni a casa quanto prima: 'Arianna, tutto si risolve insieme [...] Aiutatemi a ritrovarla, potrebbe essere in difficoltà', sono le parole piene di dolore di ...

