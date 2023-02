Chi l’ha visto? | le anticipazioni della puntata del 1 febbraio 2023 su Rai 3

Leggi su tpi

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Chi?, ledel 25 gennaiosu Rai 3 Questa sera – mercoledì 1– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Madre e figlia trovate morte in casa, al centrodi Chi?. Quando sono morte? E come? Chi viveva in quella casa oltre allo “Shamano Shekhinà”, appassionato di esoterismo? L’uomo, che viveva con le due donne, ha detto che quando è andato via era tutto a posto. E ancora: la storia delle tombe con sorpresa. Continua l’inchiesta su sconosciuti trovati nelle ...