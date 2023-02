Chi ha sparato a Thomas Bricca | la caccia a due adulti dopo la sparatoria di Alatri

Leggi su open.online

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il 18ennelotta tra la vita e la morte su un letto di ospedale. Un proiettile l’ha colpito alla testa sulla scalinata della piazzetta di via Liberio adlunedì alle 20,30. Le indagini si indirizzano su un possibile regolamento di conti tra bande. E sull’ipotesi che il 18enne sia stato colpito per sbaglio. «Sicuramente non era lui il bersaglio», dice il proprietario del bar pizzeria Brio che si trova a pochi metri dal luogo dell’agguato. Il giovane colpito in Largo Cittadini sotto il “Girone” della cittadina in provincia di Frosinone è ricoverato al San Camillo di Roma. La sua attività cerebrale risulta assente. Ma alcuni parametri clinici lasciano la sua vita ancora appesa a un fili. Intanto gli investigatori cercano due. Personaggi noti alla malavita locale che in queste ultime ore hanno ...