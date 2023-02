(Di mercoledì 1 febbraio 2023)daper il. I blues, spinti dalla nuova proprietà di Todd Boehly, ha battuto ogni primato in termini di spesa nel mese di gennaio, più che doppiando il precedentedi costi per gli acquisti. Nel dettaglio, da Enzo Fernandez a Mudryk ilha investito quasi 330 milioni di euro L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

... il triplo rispetto a un anno fa e quasi il doppio rispetto aldel gennaio 2018 (815 milioni ... La parte del leone l'ha fatta il, che nella sessione invernale ha speso circa 327 milioni ...Ilnon ha ancora ufficializzato l'acquisto dell'argentino Enzo Fernandez dal Benfica per la cifradi 121 milioni di euro (106,8 mln di sterline), ma l'accordo annunciato dal club ...

Chelsea da record: mercato invernale più costoso di sempre Calcio e Finanza

Calciomercato estero: Enzo Fernandez-Chelsea trasferimento record, Jorginho all'Arsenal DAZN

Chelsea, arriva anche Enzo Fernandez: cifra record in Premier League! Tuttosport

Seferovic in prestito al Celta, è record per Fernandez al Chelsea blue News | Svizzera italiana

Jorginho all'Arsenal, è ufficiale: accordo lampo con il Chelsea Corriere dello Sport

Il Chelsea è stato grande protagonista della sessione di gennaio. Dalle casse dei Blues sono usciti 326 milioni di sterline per otto calciatori. Peccato che ora i londinesi debbano avere a che fare co ...Il club portoghese del Benfica ha annunciato la vendita del centrocampista argentino e campione del mondo Enzo Fernandez al Chelsea per 121 milioni di euro, un record per un trasferimento in Premier L ...