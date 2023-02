Che Dio ci aiuti 7 anticipazioni 2 febbraio 2023 | il segreto di Caterina

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Nella puntata di Che Dio di7, in onda con due episodi giovedì 2sarà sconvolta dall’inatteso arrivo dei suoi genitori, in quanto ha tenuta nascosta loro la verità sul conservatorio. Nel frattempo emerge anche la difficile situazione tra Ludovica e sua madre e la giovane sembra cambiare idea sulla genitrice e sull’ammirazione che ha sempre avuto nei suoi confronti. Potete seguire la fiction su Rai Uno alle ore 21:30 e in streaming su Rai Play. Puntata di Che Dio ci7 del 2, “L’amore ti cambia” In questo episodio di Che Dio ci7, Azzurra decide di indagare sul conto di Suor Teresa e così si troverà ad incontrare una persona che non si aspettava. Nel frattempo Sara ed Emiliano si trovano a dover ...