Charlie Gnocchi e Sophie Codegoni difendono Nikita | “Ci sono i video e le palpatine di Onestini ci sono state!”

...in Casa Elenoire Ferruzzi - 38 giorni in Casa Carolina Marconi - 41 giorni in Casa Pamela Prati - 52 giorni in Casa Luciano Punzo - 32 giorni in Casa Riccardo Fogli - 1 giorno in Casa...è definitivamente eliminato. Luca Salatino incontra i genitori e in particolar modo ha un chiarimento con papà, con il quale hanno un rapporto molto complicato. È il momento dei ...

Charlie Gnocchi e Sophie Codegoni difendono Nikita: “Ci sono i video!" Blog Tivvù

Charlie Gnocchi dopo il GFVip torna a RTL 102.5, ma il patron Suraci lo avvisa: “Fuori alla prima… Il Fatto Quotidiano

Charlie Gnocchi inondato di critiche dai fan di una gieffina: la replica ... 361 Magazine

Grande Fratello Vip, retroscena sul dietro le quinte: 'Luca e Charlie non si parlano più' Blasting News Italia

Grant Benson torna su RTL 102.5: grande show a "No Problem - W l'Italia" RTL 102.5

Ginevra Lamborghini rivela inediti dettagli dei suoi progetti futuri: ecco cosa ha svelato riguardo il suo tour ...Charlie Gnocchi interviene sui social dopo le critiche che sta ricevendo dai fan di una gieffina: ecco qual è stata la sua replica ...