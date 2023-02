CdS – il retroscena sull’ingaggio del terzino

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) 2023-02-01 14:58:16 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere dello Sport: ROMA – L’acquisto sospirato non è saltato: è Luca Pellegrini. Sarri ha unsinistro, era chiesto e bramato, è il 15º arrivo dall’estate 2021 (16º se si conta Cabral). Avrebbe puntato su Parisi dell’Empoli e conta l’assenza di un vice Immobile, può lamentarsi e miracolare un po’ meno. Va detto che nel mercato più piatto di sempre un colpo l’ha piazzato Lotito all’ultimo giro, consumando un piccolo miracolo nella storia di gennaio. Sarri, per sua ammissione, non s’aspettava più nulla, s’è sorpreso quanto Lotito, stupito da se stesso. Il presidente aveva dichiarato chiuso il mercato il 29 gennaio. Sovrapponendosi a se stesso, due giorni dopo ha chiuso l’acquisto di Pellegrini in prestito fino a giugno con un diritto di ...