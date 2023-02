Castellammare di Stabia | minaccia a aggredisce ex moglie e nuovo compagno | arrestato

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) I carabinieri della stazione didihanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Non riusciva a sopportare che l’ex, dalla quale si era separato, avesse intrecciato una relazione sentimentale con un altro uomo. E per questo avrebbe perseguitato la donna, arrivando anche ad aggredire fisicamente lei e il

Un inferno al quale hanno posto fine i carabinieri della stazione didi(Napoli), che hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa ...Un inferno al quale hanno posto fine i carabinieri della stazione didi(Napoli), che hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa ...

Prende a testate la ex e a bastonate il suo nuovo compagno, arrestato Today.it

Paura a Castellammare, bomba carta esplode in centro: indagini in corso Virgilio

Meteo Castellammare di Stabia: oggi sereno, Mercoledì 1 nubi sparse, Giovedì 2 poco nuvoloso iLMeteo.it

Castellammare di Stabia, le parrocchie incontrano il commissario prefettizio Ottopagine

Caro De Luca, Castellammare di Stabia non è Salerno La Repubblica

CASTELLAMMARE DI STABIA – Non riusciva a sopportare che l’ex moglie, dalla quale si era separato, avesse intrecciato una relazione sentimentale con un altro uomo. E per questo avrebbe perseguitato la ...Picchia ex moglie e nuovo compagno, 46enne arrestato a Castellammare. Un inferno al quale hanno posto fine i carabinieri ...