(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il diritto deii nipotini non puo' prevalere sull'interesse degli stessi minori che manifestano contrarieta' agli incontri e che non possono essere costretti, da provvedimenti del ...

Il diritto dei nonni a vedere i nipotinipuo' prevalere sull'interesse degli stessi minori che manifestano contrarieta' agli incontri e chepossono essere costretti, da provvedimenti del giudice, a frequentare gli 'ascendenti' solo in base alla considerazione che - da questa relazione -ne trarrebbero comunque "un pregiudizio". 1 ...... dopo la decisione delladi annullare la sentenza di condanna a 6 anni e 8 mesi di ...di 35 mila euro in contanti che il giocatore fece all'amico ma quei soldi servivano per un cavallo e...

La Cassazione, 'non costringere i bimbi a vedere i nonni' Agenzia ANSA

La Cassazione: "I bambini non possono essere costretti a vedere i nonni" TGCOM

Cassazione 'non costringete bimbi a vedere i nonni' - Italia Agenzia ANSA

La Cassazione: «I bambini non devono essere costretti a vedere i nonni» Vanity Fair Italia

"Bambini non obbligati a vedere i nonni", la sentenza della Cassazione Adnkronos

Il diritto dei nonni a vedere i nipotini non puo' prevalere sull'interesse degli stessi minori che manifestano contrarieta' agli incontri e che ...Massimiliano Sestito, killer di ‘Ndrangheta, è evaso dai domiciliari il 30 gennaio scorso. Il 52enne, condannato a 30 anni per omicidio è evaso dalla casa del padre in provincia di Milano. Era in atte ...