Al fischio d'inizio di Roma - Cremonese è comparso in Curva Sud, nel settore occupato dai Fedayn, uno striscione con un testo che è un chiaro riferimento aldi Nicolò. Il numero 22 della Roma non è mai nominato, ma il messaggio è ...IL- 'Oggi non è il momento di parlare di. Oggi dobbiamo parlare della partita con la Cremonese. Quando sarà il momento giusto parleremo. Capisco la curiosità ma penso sia ...

Calcagno: "Il caso Zaniolo è la punta dell'iceberg. Stop alle violenze sui giocatori" La Gazzetta dello Sport

Caso Zaniolo, striscione in Curva Sud: ecco il testo Corriere dello Sport

Caso Zaniolo, la mossa choc della Roma: "Nello spogliatoio..." La Lazio Siamo Noi

Calcagno (pres. AIC): “Inaccettabile il caso Zaniolo ma è solo la punta dell’iceberg” ForzaRoma.info

Sulla situazione di Nicolò Zaniolo, invece, non si espone Non è più il momento del calciomercato, dato che la sessione di riparazione si è appena conclusa con vittorie, delusioni e qualche caso ...Nel settore riservato ai Fedayn è comparso un messaggio: Nicolò non è nominato, ma il riferimento è evidente Al fischio d'inizio di Roma - Cremonese è comparso in Curva Sud, nel settore occupato dai F ...