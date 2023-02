A Roma scoppia il, dopo le polemiche dei giorni scorsi, il giocatore della Roma si scusa con una lettera, ma non basta a convincere i ...... dato che la sessione di riparazione si è appena conclusa con vittorie, delusioni e qualcherimasto irrisolto. Tiago Pinto - Calciomercato.itUno di questi è sicuramente quello di Nicolò. ...

Caso Zaniolo, parola ai tifosi: "Aveva Roma ai suoi piedi, ma ha sbagliato" La Gazzetta dello Sport

Caso Zaniolo, striscione in Curva Sud: ecco il testo Corriere dello Sport

Calcagno: "Il caso Zaniolo è la punta dell'iceberg. Stop alle violenze sui giocatori" La Gazzetta dello Sport

Calcagno (pres. AIC): “Inaccettabile il caso Zaniolo ma è solo la punta dell’iceberg” ForzaRoma.info

Zaniolo ha infatti saltato le ultime tre partite della Roma, contro Fiorentina, Spezia e Napoli, per motivi legati al calciomercato. Ora Zaniolo manda un messaggio chiaro, non vuole stare in tribuna e ...L’ultimo giorno di mercato ha fatto venire la pelle d’oca a tutti, anche se in Italia le operazioni non si sono nemmeno avvicinate ai livelli della Premier. Da chiarire, però, quattro situazioni fonda ...