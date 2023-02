(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Parole che sanno di, probabilmente anche di rimpianto per aver preso una scelta che col senno di poi si è rivelata totalmente sbagliata. “Non si possono più immaginare lenei club”, dice uno sconsolato Beppeintervenendo ai microfoni di Mediaset prima di Inter-Atalanta, quarto di finale di Coppa Italia poi vinto per 1 a 0 dalla squadra di Simone Inzaghi. Fuori dal campo però tiene banco ilMilan, che a giugno saluterà l’Inter per andare al Psg, senza lasciare nulla nelle casse nerazzurre.“ha fatto una scelta che rientra nei suoi diritti e noi abbiamo il dovere di rispettarla. Siamo certi che dall’alto della sua professionalità e serietà che ha sempre dimostrato, saprà dimostrare con i fatti, in questi mesi che mancano al termine della ...

La patata bollente è rimasta. Ed ora a gestire ilcon tutte le sue abilità dovrà essere Simone Inzaghi . Già, lui, il re di Coppe che anche ieri ha dimostrato di riuscire a far dare qualcosa in più alla sua Inter, e in generale alle sue ...Voto 5.5 Inter: Inzaghi deve gestire la situazione. Da leader e capitano a "da gestire". Nella seconda parte di stagione Milanpotrebbe diventare un problema per Simone Inzaghi.

Caso Skriniar, la resa di Marotta: “Le bandiere nel calcio non esistono più, dobbiamo abituarci” Il Fatto Quotidiano

Cara Inter, mai più un caso Skriniar: chi non vuole rimanere, vada altrove (ma non a parametro zero) Tuttosport

Metro in apertura: "Caso Skriniar, ultime ore per decidere". Lo slovacco può restare a Milano TUTTO mercato WEB

EDICOLA CDS – Inter tra la Coppa e Demiral: il caso Skriniar tiene banco fcinter1908

Metro in apertura: "Caso Skriniar, ultime ore per decidere". Lo slovacco può restare a Milano Parma Live

Né in un senso, né nell'altro. Di sicuro, in casa Inter fa rumore - e come - la permanenza di Skriniar, che ha già un accordo con il PSG dove si trasferirà la prossima estate. I nerazzurri hanno ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...