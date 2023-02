Caso Cospito | Serracchiani in Aula | “Abbiamo visitato il carcere per ragioni umanitarie Mai messo in discussione il 41bis o chiesto la revoca”

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) “Il Pd non ha maiinil 41 bis“. A dirlo nell’della Camera è la capogruppo Pd Deboradopo l’intervento del ministro della Giustizia Nordio chiamato a riferire su quanto accaduto ieri alla Camera sul. Il deputato di FdI Giovanni Donzelli ieri aveva attaccato il Pd per averinl’anarchico Alfredo. “ritenuto di visitare ildi Sassari per” ha aggiuntoin. “E per valutare lo stato di salute di. Nonmai in dubbio il 41 bis e mai ...

Leggi Anche, il sottosegretario Fdi Delmastro ammette di aver passato le informazioni riservate a Donzelli. E il deputato conferma Anche questa spiegazione però non convince le ...E affidiamoci innanzitutto a un principio garantista:non è in galera in attesa di un procedimento, in carcerazione preventiva o a scontare una pena in primo grado. In talsaremmo i ...

Caso Cospito, Nordio: possibilità di mutare 41bis inesistente Tiscali Notizie

Caso Cospito, anarchici rivendicano attacchi TGCOM

Domani Nordio riferisce alla Camera su caso Cospito - Ultima Ora Agenzia ANSA

E’ il momento della difesa per Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia e parlamentare di FdI, per il quale le opposizioni hanno chiesto le dimissioni a seguito delle dichiarazioni del suo col ...Oggi pomeriggio l'informativa del Guardiasigilli: posizione giuridica dell'anarchico "estremamante complessa" ma "lo stato di salute non può condizionarci". Boato delle opposizione alla notizia che ...