Caso Cospito | il sottosegretario Fdi Delmastro ammette di aver passato le informazioni riservate a Donzelli E il deputato conferma

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Dopo la bagarre in Aula scatenata per le accuse delFdi Giovanni, ilpolitico intorno alla detenzione dell’anarchico Alfredoal 41bis si allarga. Ieri sera infatti, intercettato da Fanpage.it, è stato lo stessoalla Giustizia di Fratelli d’Italia AndreaDelle Vedove adre diriferito leal collega di partito. In particolare, ha detto l’esponente del governo Meloni, ha parlato delle “relazioni sulle conversazioni” in carcere trae alcuni boss.cheha usato a Montecitorio per attaccare il Pd e che ora rivendica: “Ho chiesto ...