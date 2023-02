Caso Cospito | Donzelli | “Non mi dimetto dal Copasir | ridirei quello che ho detto in Aula” Serracchiani | “Lascino lui e Delmastro”

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il parlamentare di FdI torna all’attacco: «ha avuto dal Pd una visita di incoraggiamento». La replica: «Se Meloni non interviene c’è anche unMeloni»

Leggi Anche 'parla coi mafiosi': la frase di Donzelli è un. Verini (Pd): 'Dica dove ha preso le conversazioni'. E Nordio chiede chiarezza Donzelli rivendica - Intervistato dal Corriere ...Il, dunque, non è chiuso. Anzi., le parole di Donzelli si trasformano in un boomerang per la premier Il Pd attacca sia il parlamentare di Fratelli d'Italia che il sottosegretario Andrea ...

Che cos'è il 'caso Cospito' e che c'entra con attacchi a sedi diplomatiche e minacce ai giudici Famiglia Cristiana

Scintille alla Camera sul caso Cospito Libero Tv

Caso Cospito, anarchici rivendicano attacchi TGCOM

MILANO. Da Roma a Milano, gli anarchici preparano manifestazioni, cortei e sit-in di protesta per Alfredo Cospito ed è massima allerta sicurezza nelle città d'Italia. Una serie di iniziative nei pross ..."Questa mattina leggendo la rassegna stampa ho 'scoperto' in un articolo che oggi incontrerò il Ministro della Giustizia. Ovviamente si tratta di una notizia priva di qualunque fondamento e soprattutt ...