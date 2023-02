Caso Cospito | Donzelli e Delmastro si devono dimettere? Segui la diretta con Peter Gomez

La questione Donzelli - Del Mastro rischia di arroventare la questione intorno aldell'anarchico, Alfredo, in sciopero della fame da più di 100 giorni e sottoposto al regime del 41 bis. La Procura di Roma ha infatti aperto un fascicolo di indagine alla luce di un ...13.40Donzelli, Nordio in Aula alle 16 Dopo l'acceso scontro politico di ieri alla Camera sul, il ministro della Giustizia sarà alla Camera alle 16 per un'informativa urgente. Il ministro Nordio interverrà anche al Senato, alle 18. Qui, per gli interventi dei gruppi dopo l'...

Cospito: a Porta Maggiore una mega scritta per Alfredo e contro il 41bis. Anarchici portati in caserma RomaToday

Caso Cospito, il ministro Nordio: «Sul 41 bis decide la magistratura ma dal governo nessun cedimento» Open

Cospito, Nordio: “Sciopero della fame non incide sul 41-bis. Decisione spetta ai giudici” Sky Tg24

Caso Cospito, anarchici rivendicano attacchi TGCOM

La questione Donzelli-Del Mastro rischia di arroventare la questione intorno al caso dell'anarchico, Alfredo Cospito, in sciopero della fame da più di 100 giorni e sottoposto al regime del 41 bis. La ...Nell’esposto si fa riferimento alle conversazioni tra l'anarchico Alfredo Cospito e un esponente della ‘Ndrangheta e un camorrista La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di inchiesta dopo l’esposto ...