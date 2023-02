Caso Cospito | bufera per frasi Donzelli Nordio | stato di salute non può condizionarci

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Ancora tensioni sul. L’anarchico, trasferito nel carcere di Opera, ha ribadito il suo rifiuto all'alimentazione forzata. E rifiuta anche gli integratori. Continua quindi il suo sciopero della fame. L’uomo resta al 41-bis: il governo, infatti, è fermo sulla sua linea. Il ministro della Giustizia, Carlo, è inflessibile: "Il 41bis non è in discussione". La premier Giorgia Meloni, su Twitter: "Non arretriamo davanti a intimidazioni e minacce". In corso l’informativa urgente alla Camera dello stesso. Ieri bagarre in Aula dopo l'attacco di Giovannial Pd: "Stanno cono terroristi?". Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, annuncia un giurì d'onore "per verificare quanto accaduto e la correttezza delle affermazioni": verrà convocato "entro una ...