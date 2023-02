Caro Burioni | stacci | Djokovic ti ha preso a racchettate

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Dal momento che dobbiamo la nostra sopravvivenza a scienziati del calibro di Roberto, il quale all’inizio della pandemia aveva dichiarato che in Italia il rischio era prossimo allo zero, possiamo anche perdonarli se commettono qualche topica di troppo. Tuttavia per digerire quella scritta dal virologo pesarese su Twitter, all’indomani della vittoria di Novakagli Open di Australia, ci vuole una dose industriale di alka seltzer: “Un cretino novax che vince le Olimpiadi non diventa una persona intelligente, ma un cretino olimpionico.” Un pensiero che certamente non verrà ricordato negli annali delle frasi celebri e che, come sottolineato in un articolo pubblicato sul Tempo di Roma, ha suscitato una valanga di critiche sui vari social. Tra le tante, ve n’è una che in poche righe sintetizza in modo estremamente efficace il punto nodale ...