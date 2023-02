Carnevale da Encanto con “La famiglia Madrigal” nei teatri della Campania

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiAl via sabato 4 febbraio e fino al 21 del mesela rassegna teatrale di “Ma dove vivono i cartoni?” neidi Caserta, Avellino, Napoli e Salerno. In Emilia Romagna il teatro è prescritto ai bambini dai pediatri come terapia: un progetto pilota sostenuto dagli assessorati regionali alla Salute e alla Cultura che potrebbe, presto, diffondersi in tutta Italia per i suoi effetti terapeutici. Ed inla carovana di “Ma dove vivono i Cartoni?” intende farsene portavoce, lanciando un appello alle Istituzioni affinché sostengano l’iniziativa rivoluzionaria. E per cominciare con una “somministrazione d’urto” la compagnia “Ma dove vivono i cartoni?” di Aurora Manuele porta neiun tour spettacolare, la novità assoluta del 2023. «La ...