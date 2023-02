Careca | Mi auguro che il Napoli possa vincere lo scudetto | Lobotka sta facendo benissimo | sulla Champions

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Antonio, ex attaccante del, ha parlato a Radio Kiss Kiss, ecco le sue dichiarazioni: "Gli azzurri devono lottare sino alla fine per il campionato anche se hanno questo vantaggio. C'è anche lada disputare: può arrivare una finale. L'obiettivo è loe michearrivare. Singoli?ha fatto un bellissimo campionato, anche Kvara. Con la Roma Osimhen ha fatto un bellissimo gol: a me ha ricordato più un gol di Pelè che un gol mio. Poi nel secondo tempo è arrivato il gol di Simeone, contro la Roma di Mourinho che ha grande esperienza. Chi entra dalla panchina stala differenza, è la forza di questa squadra. Spalletti riesce a dare uno spirito vincente restando concentrati. ...