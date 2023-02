Carceri e 41-bis | cambio al vertice del Gom | Zaccariello al posto del generale D’Amico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)della guardia aldel Gruppo Operativo Mobile della Polizia penitenziaria: Augustoprende ildelMauro, che da oggi va in pensione. Mentre la questione di Alfredo Cospito, l’anarchico in sciopero della fame al 41-bis, sta scatendando numero polemiche politiche, avviene dunque un passaggio di consegne importante visto che gli agenti del Gom gestiscono i detenuti al regime speciale dell’ordinamento penitenziario. Sono gli uomini ai quali è in pratica affidata la gestione dei detenuti al carcere duro. A confermare la nomina è stato il Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Giovanni Russo. Ildi brigataha guidato il Gom per 11 anni, diventando un simbolo della gestione ...