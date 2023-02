(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Aurelio Deieri ha portato a cena la squadra del, stanziato anche ilper la. Ildi Giuntoli e Desta emozionando ed impressionando chiunque. Il club partenopeo è riuscito a rinunciare a giocatori del calibro di Insigne, Koulibaly, Mertens, Ospina e Fabian Ruiz e diventare ancora più forte. Se non è unquesto, allora diteci quale. Quello che hanno fatto sul mercato Giuntoli ed il suo scouting di “uomini della strada”, come li definisce Gazzetta dello Sport, è un vero è proprio caso da studiare. Denon solo ha rivoluzionato la squadra, ma ha anche ridotto il budget per gli stipendi di oltre il 30% ed ora si trova in cima ...

MILANO - Che questa Inter in campionato sia tredici punti sotto il, dice molto delche stanno facendo Spalletti e i suoi. La squadra di Simone Inzaghi, battendo l'Atalanta, non solo ha guadagnato il pass per la semifinale di Coppa Italia contro la ...... capace di sbloccare la partita al Via del Mare con un autentico. È stato importante ... La vittoria delsulla Roma: 'L'aspetto più importante è stata la voglia deldi non ...

Simeone boom nel boom del Napoli. Un nuovo capolavoro Giuntoli Corriere dello Sport

Capolavoro Napoli, De Laurentiis fissa il premio Champions League, si crede alla vittoria napolipiu.com

Napoli-Roma, le pagelle: Osimhen (7,5) gol-capolavoro. El Shaarawy (7) dà la scossa, Dybala con poche idee (5, ilmessaggero.it

Capolavoro Napoli: fatturato e monte ingaggi più basso delle altre ... CalcioNapoli24

Mezzi capolavori, il Napoli va in orbita ma è l'Empoli la sorpresa la Repubblica

Decisivo nella partita con la Roma, nonostante non sia titolare fisso il ventisette attaccante argentino vanta una strepitosa media realizzativa (60%) ...Il Napoli si gode il vantaggio in classifica, ma occhio alla sentenza che è finalmente una manna. Spalletti ha vinto la sua scommessa.