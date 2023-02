Caos Al Gf Vip | Edoardo Donnamaria Vuole Abbandonare il Reality!

Leggi su gossipnews.tv

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)é esasperato. Mal sopporta di passare per la persona che non è e, per questo, è arrivato a minacciare di lasciare il Gf Vip. Proprio così, il gieffino é pronto a dire addio al reality qualora, nella prossima diretta, Signorini lo faccia passare ancora una volta come una sorta di carnefice. Ecco i dettagli sulla vicenda!minaccia di lasciare il Gf Vipsembra essere arrivato al limite della sopportazione. Il tira e molla con Antonella Fiordelisi e i continui attacchi di quest’ultima, gli hanno fatto perdere la pazienza. Il gieffino non ci sta a passare sempre per il carnefice della situazione, quando invece é ormai chiaro a tutti che Antonella giochi a fare la vittima della situazione. Ecco perché, ora si ...