Campidoglio illuminato di blu per la Giornata Nazionale delle Vittime Civili delle Guerre e dei Conflitti nel Mondo

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) In occasione dellae deinel, questa sera il Palazzo Senatorio sulvieneper tre ore, dalle 18 alle 21, con una luce blu. Per dire “Stop alle bombe sui” e ricordare chi subisce gli effetti più devastanti neiarmati, Roma Capitale aderisce all’invito dell’AssociazioneComuni Italiani (ANCI) e dell’Associazionedi Guerra (ANVCG). La, istituita nel 2017, è anche l’occasione per ricordare le ...

