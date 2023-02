California | la polizia uccide un afroamericano senza gambe sulla sedia a rotelle – I video

Un uomo in sedia a rotelle è stato ucciso dallaa Huntington Park , nel sud della. Si tratta dell'ennesimo caso che alimenta le polemiche sull' eccessivo uso della forza da parte delle forze dell'ordine. La vittima, il 36enne ...uccide inil 36enne afroamericano Anthony Lowe Le circostanze che hanno preceduto l'uccisione del 36enne afroamericano Anthony Lowe non sono chiare. Come raccontano i media ...

California, polizia spara e uccide un afroamericano su una sedia a rotelle RaiNews

California, polizia spara e uccide afroamericano senza gambe su sedia a rotelle Repubblica TV

California, polizia spara e uccide afroamericano sulla sedia a rotelle L'Unione Sarda.it

Polizia spara e uccide afroamericano in sedia a rotelle in California: Anthony Lowe aveva 36 anni Virgilio Notizie

California, polizia spara e uccide un afroamericano in sedia a rotelle (video) YouTG.net

Un uomo con le gambe amputate e sulla sedia a rotelle è stato ucciso dalla polizia a Huntington Park, nel sud della California. Un tragico incidente che alimenta le polemiche sull'uso eccessivo della ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...