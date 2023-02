Calderoli porta l’autonomia in Consiglio dei ministri | le opposizioni attaccano | “A rischio il Paese”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Per chi insegue da annidifferenziata, come il governatore leghista del Veneto Luca Zaia, giovedì sarà “una giornata storica”. Per il suo collega della Campania, Vincenzo De Luca, è invece “ail”. Il disegno di legge definito dal ministro per gli Affari regionali Robertoè terreno di scontro fra maggioranza e opposizione. E nel centrodestra è soprattutto la Lega che si prepara a festeggiare l’approvazione del testo indei, a venti giorni dalle Regionali in Lazio e Lombardia, una delle tre regioni che hanno già avviato il percorso per ottenere funzioni finora svolte dallo Stato. Anche se, a quanto si apprende, è prevista solo un’approvazione preliminare, a cui seguirà un ulteriore esame in un Cdm successivo. Secondo il ddl di 10 ...