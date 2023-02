Calciomercato | Respinto ricorso Psg | Ziyech resta al Chelsea

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Sfuma l'arrivo in prestito del 29enne marocchino PARIGI (FRANCIA) - Hakimal. La commissione legale della Lega Calcio francese haildel Paris Saint Germain, non ...

Sfuma l'arrivo in prestito del 29enne marocchino PARIGI (FRANCIA) - Hakim Ziyech resta al Chelsea. La commissione legale della Lega Calcio francese hail ricorso del Paris Saint Germain, non autorizzando il tesseramento del 29enne marocchino. Ziyech aveva effettuato ieri le visite mediche ma il suo ingaggio - in prestito secco - era saltato ...... reo di aver commesso un errore tecnico che ha ritardato lo scambio di documenti al fine di ufficializzare l'affare prima della scadenza dela mezzanotte del 31 gennaio. Si è sforato ...

non intende adesso privarsi del giocatore e ha respinto l'offerta del club blaugrana di 4 milioni per il prestito oneroso e 36 per il diritto di riscatto. Amrabat nel pomeriggio ha postato su ...