Calciomercato record negativo | a gennaio movimenti al minimo storico ovunque tranne in Inghilterra E l’Italia è ormai peggio di Portogallo e Olanda

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Zero il Napoli primo in classifica, che magari non ne aveva bisogno. Ma zero anche l’Inter, che non ha gli occhi per piangere. Zero pure la Juventus, con ben altri problemi a cui pensare. Quasi zero anche il Milan (se si esclude un terzo portiere colombiano), Roma e Lazio (un terzino in prestito) e praticamente tutte le altre squadre del campionato. Un immobilismo totale che non ha precedenti nella storia. È finito ilinvernale, ma mai come questa volta è come se non fosse mai iniziato. Come risulta dal portale Transfermarkt.it, il campionato italiano ha speso la miseria di 31 milioni di euro in totale, incassandone quasi il doppio e chiudendo con un saldo positivo di circa 35 milioni. Una tendenza comune un po’ a tutto il mondo. La Liga spagnola si mantiene sui nostri stessi standard, la Bundesliga tedesca ha speso di più ma chiuso comunque in pareggio. ...