(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il Chelsea non ha ancora ufficializzato l'acquisto dell'argentino Enzo Fernandez dal Benfica per la cifra record di 121 milioni di(106,8 mln di sterline), ma l'accordo annunciato dal club ...

... ma l'accordo annunciato dal club portoghese permette già di affermare che laLeague ha ... la somma investita solo ieri è superiore dell'83% rispetto al precedente record del...Qualcosa però in prossimità del gong del mercato in Francia è andato storto e ora Hakim Ziyech è sempre più vicino ad un clamoroso ritorno inLeague perché l'affare in prestito con diritto di ...

Calciomercato Inter, Mourinho torna in Premier e si prende Barella InterLive.it

Calciomercato Premier League, Liga, Ligue 1 e Bundesliga: i migliori acquisti Sky Sport

Calciomercato: Premier senza freni, a gennaio spesi 922 mln euro Agenzia ANSA

Mercato estero: tanti colpi in Premier, Chelsea scatenato Viola News

Così la ricca Premier si sta divorando la concorrenza La Gazzetta dello Sport

Secondo le cifre diffuse dalla Bbc su fonti della Deloitte, la somma investita solo ieri è superiore dell'83% rispetto al precedente record del calciomercato invernale, che era di 150 milioni di ...Notizia da segnalare dell'ultimo giorno di mercato: Olivier Giroud, 36 anni, attaccante del Milan ha rifiutato il trasferimento all'Everton ...